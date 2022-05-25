Терапевт Лапа перечислила ранние сигналы рассеянного склероза

«Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться», - сообщила терапевт.

Ухудшение бокового зрения.

Слабость в ногах.

Ослабление соединительной ткани, снижение ее прочности.

Проблемы с памятью.

Нарушение речи.

Потеря способности ходить.

Ухудшение функций мочевыделительной системы, кишечника.