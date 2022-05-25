Терапевт Лапа перечислила ранние сигналы рассеянного склероза

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инвалидная коляска

Рассеянный склероз характеризуется поражением оболочек нервных клеток мозга, напомнила терапевт Людмила Лапа.

В интервью врач рассказала, что при рассеянном склерозе происходит разрушение всех стволовых клеток головного мозга, а также миелиновых клеток организма.

«Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться», - сообщила терапевт.

Лапа перечислила ранние сигналы  рассеянного склероза.
  • Ухудшение бокового зрения.
  • Слабость в ногах.
  • Ослабление соединительной ткани, снижение ее прочности.
Когда заболевание прогрессирует, его симптомы становятся более тяжелыми. Врач назвала следующие признаки.
  • Проблемы с памятью.
  • Нарушение речи.
  • Потеря способности ходить.
  • Ухудшение функций мочевыделительной системы, кишечника.
Возникновение этих признаков Лапа связала с происходящим при рассеянном склерозе разрушении «всех структур организма». В то же время даже с учетом ограничений люди с данным заболеванием могут прожить до 80 лет – при условии надлежащего ухода, уточнила медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким причинам могут дрожать руки.
Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт высшей квалификации
Теги : рассеянный склероз, симптомы заболевания, Людмила Лапа