Терапевт Лапа перечислила ранние сигналы рассеянного склероза
Рассеянный склероз характеризуется поражением оболочек нервных клеток мозга, напомнила терапевт Людмила Лапа.
В интервью врач рассказала, что при рассеянном склерозе происходит разрушение всех стволовых клеток головного мозга, а также миелиновых клеток организма.
«Все эти процессы приводят к нарушению когнитивных способностей. Нарушаются зрительная функция и способность нормально передвигаться», - сообщила терапевт.
Лапа перечислила ранние сигналы рассеянного склероза.
- Ухудшение бокового зрения.
- Слабость в ногах.
- Ослабление соединительной ткани, снижение ее прочности.
- Проблемы с памятью.
- Нарушение речи.
- Потеря способности ходить.
- Ухудшение функций мочевыделительной системы, кишечника.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким причинам могут дрожать руки.
Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт высшей квалификации
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