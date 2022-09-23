Какое давление может оказаться фатальным для пожилых людей: врач Ткачева

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измерение давления

При высоком давлении для пожилых людей резко возрастают риск инсульта и сердечного приступа, сообщила врач-гериатр Ольга Ткачева.

В интервью Ольги Ткачевой прозвучало мнение о том, что для разных людей опасным может быть разное изменение кровяного давления.

«Какое давление смертельно опасное – сложно сказать. Для кого-то 180, для кого-то – 200, хотя не значит, что до этого уровня нужно доводить», - сказала медик «Москве 24».

В то же время, пояснила эксперт, в отношении пожилых людей принято иметь в виду определенный порог опасности, когда речь заходит об артериальном давлении.

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«Артериальное давление выше 140 миллиметров ртутного столба считается очень опасным для пожилых людей», - уточнила Ткачева.

По словам специалистки, в тех случаях, когда артериальное давление остается столь высоким на протяжении длительного времени, в значительной степени повышается вероятность того, что произойдут инфаркт или инсульт. Ткачева добавила, что повышение давления может происходить в том числе из-за неправильного приема лекарств – при диагностированной гипертонии нужно строго следовать предписаниям лечащего врача, соблюдать назначенную им схему приема препаратов.

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Ольга Ткачева
Ольга Ткачева
Здоровье
главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ
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Теги : пожилые люди, артериальное давление, Ольга Ткачева