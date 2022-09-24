Психосоматика лишнего веса: откуда на самом деле берутся лишние килограммы?

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лишний вес

Доктор Наталья Зубарева рассказала о психологических причинах набора лишнего веса, а также к кому обращаться за помощью — к диетологу или к психологу?

В середине осени тема избавления от лишнего веса приобретает особую актуальность. Многие хотят похудеть к Новому году. И готовы пожертвовать многим, чтобы талия стала меньше в объеме.

«Избыточный вес — это излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью. Многие понимают, но как решить проблему не знают. Бесконечные диеты, изнуряющие тренировки, неконтролируемый аппетит, постоянная тревога и непринятие себя. Если посмотреть на лишний вес точки зрения психосоматики, есть несколько механизмов, которые запускают возникновение лишнего веса», — отмечает специалист.

Один из психологических факторов, способствующих набору лишнего веса, — это тревога. Многие идут к холодильнику, чтобы успокоиться. Здесь срабатывает цепочка: утолил голод — значит, выживешь. Старайтесь убирать тревогу другими методами, а не только с помощью еды.

Многие стереотипы работают против нас. Например, «хорошего человека должно быть много». Иногда лишний вес помогает нам повышать свою значимость, весомость в обществе и так далее. Но, наверняка, у вас есть и другие достоинства для повышения своей самооценки.

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Если вы получаете удовольствие от еды, то вы в любом случаете будете есть, как только почувствуете неудовлетворенность. Ищите другие источники удовольствия: общение с интересными людьми, увлечения, хобби, творчество…

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«Только диетой добиться желаемого результата и стройной фигуры невозможно».

Решать проблему всегда нужно комплексно, и зачастую психологическая составляющая играет важную роль.
Наталья Зубарева
Наталья Зубарева
Здоровье
Интегративный доктор; врач превентивной и антивозрастной медицины
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