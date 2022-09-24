Некоторые изменения с кожей могут указывать на опасные заболевания
Пигментные пятна, темные пятна в области подмышек, ксантомы – появление этих и других проблем с кожей может говорить о тех или иных заболеваниях, рассказал в интервью врач Томи Митчел.
В частности, сообщил медик, кожным симптомом рака молочной железы может стать возникшая на груди сыпь. Если она сопровождается зудом, болью, краснотой, то нужно забеспокоиться и записаться на прием к врачу.
«Другим признаком рака молочной железы может стать изменение кожи на груди, из-за которого она принимает вид апельсиновой корки», - добавил специалист.
Доктор Митчел также посоветовал не оставлять без внимания увеличившееся количество пигментных пятен на коже. В некоторых случаях это говорит о развитии опухоли (образование может выделять в кров вещества, способствующие пигментации).
Если в зоне подмышечных впадин появляются темные, бархатистые на ощупь пятна, можно заподозрить возникновение такого опасного заболевания как сахарный диабет.
«Пятна появляются в подмышках, складках кожи, паху – вам необходима консультация эндокринолога», - сказал медик.
Еще одно изменение с кожей – появление фиолетовых пятен. По словам доктор Митчела, таким образом организм может «предупреждать» о недостатке кислорода, проблемах в работе сердца или легких.
Когда на коже начинают образовываться и множиться ксантомы или ксантелазмы, это может означать, что организм страдает от повышенного уровня холестерина в крови, либо что в нем развивается диабет. Данные кожные образования являются чем-то вроде жировых «узелков» –
«появляются такие отложения избыточного холестерина вокруг глаз, на тыльной стороне рук, на ладонях, ягодицах, локтях или коленях».
Помимо этого поводом для обследования на возможное заболевание является стойкий или необычный для человека слишком сильный кожный зуд. С таким изменением связан ряд патологий: в их числе болезни печени, диабет, язва желудка, иммунные нарушения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие опасные нарушения указывают «мушки» в глазах.
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