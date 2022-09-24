Некоторые изменения с кожей могут указывать на опасные заболевания

«Другим признаком рака молочной железы может стать изменение кожи на груди, из-за которого она принимает вид апельсиновой корки», - добавил специалист.

«Пятна появляются в подмышках, складках кожи, паху – вам необходима консультация эндокринолога», - сказал медик.

«появляются такие отложения избыточного холестерина вокруг глаз, на тыльной стороне рук, на ладонях, ягодицах, локтях или коленях».