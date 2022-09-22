Медик Романова назвала опасные причины появления мушек в глазах

«Мелькающие мушки перед глазами могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем», - сказала врач-офтальмолог «Аргументам и фактам».

Близорукость.

Стресс.

Нарушения обмена веществ

Отравление.

Заболевания нервной системы.

Сердечно-сосудистые патологии.

Резкие скачки артериального давления.

Сахарный диабет.

«Не исчезающие в течение длительного времени мушки могут свидетельствовать о развитии серьезных патологий глаз, зрительных центров головного мозга», - предупредила специалистка.