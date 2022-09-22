Медик Романова назвала опасные причины появления мушек в глазах

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проблемы с глазами

Видение «мушек», мелькающих в глазах, может оказаться признаком ряда заболеваний, сильного стресса или отравления, о чем рассказала в интервью офтальмолог Любовь Романова.

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Не стоит недооценивать серьезность такого изменения со зрением, как появления мушек в глазах, заметила медик.

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«Мелькающие мушки перед глазами могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем», - сказала врач-офтальмолог «Аргументам и фактам».

Называя опасные причины появления мушек в глазах, Романова перечислила ряд возможных нарушений.
  • Близорукость.
  • Стресс.
  • Нарушения обмена веществ
  • Отравление. 
  • Заболевания нервной системы.
  • Сердечно-сосудистые патологии.
  • Резкие скачки артериального давления.
  • Сахарный диабет.
«Не исчезающие в течение длительного времени мушки могут свидетельствовать о развитии серьезных патологий глаз, зрительных центров головного мозга», - предупредила специалистка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тревожные сны могут быть ранним признаком упадка мозга и деменции.
Любовь Романова
Любовь Романова
Здоровье
кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог
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