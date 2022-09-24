Обезболивающие: 2 знака, которые сигнализируют о проблемах с почками из-за ибупрофена

51 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4047055/
Обезболивающие: 2 знака, которые сигнализируют о проблемах с почками из-за ибупрофена


Есть два побочных эффекта ибупрофена, которые могут возникнуть, когда вы ходите в туалет, и могут означать, что у вас серьезная проблема с почками.


Ибупрофен — популярная форма ежедневного обезболивания. Он используется для ряда болей и болей, таких как зубная боль и боль в спине. В качестве противовоспалительного средства он также используется для лечения таких проблем, как растяжения связок и деформации, а также боли при артрите.

Как и любое лекарство, оно может вызвать нежелательные побочные эффекты.

«Если заметите, что у вас есть кровь в моче или если вы вообще не можете мочиться во время приема препарата. Эти симптомы могут означать, что у вас возникли проблемы с почками. Немедленно позвоните врачу и прекратите прием ибупрофена», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Ученые: изменение восприятия вкусов — сигнал проблем с почками


Он также советует то же самое, если вы замечаете кровь в рвоте или если ваш стул черный. Это может означать, что у вас кровотечение в желудке.

Существует ряд «распространенных» побочных эффектов ибупрофена, которые могут возникнуть у одного из 100 человек.

Это включает:
  • Головные боли
  • Чувство головокружения
  • Чувство тошноты 
  • Рвота
  • Ветер
  • Несварение
«Поговорите с врачом или фармацевтом, если совет о том, как справиться с ситуацией, не помогает, а побочный эффект все еще беспокоит вас или не проходит», - советует Андреева.

Ибупрофен можно принимать несколькими способами, включая таблетки, гели, мусс и спрей.


Проблемы с почками можно определить по глазам – посмотрите в зеркало


Ранее МедикФорум писал о пользе капусты.
Читать MedikForum.ru в
Побочные эффекты ибупрофена: знак на лодыжках, указывающий на проблемы с почками
Ибупрофен связан с болезнями желудка, сердца и кровообращения - предупреждение экспертов
Ибупрофен признали одним из самых проблемных препаратов
Теги : советы врачей, побочные действия лекарств, ибупрофен