Обезболивающие: 2 знака, которые сигнализируют о проблемах с почками из-за ибупрофена

«Если заметите, что у вас есть кровь в моче или если вы вообще не можете мочиться во время приема препарата. Эти симптомы могут означать, что у вас возникли проблемы с почками. Немедленно позвоните врачу и прекратите прием ибупрофена», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Головные боли

Чувство головокружения

Чувство тошноты

Рвота

Ветер

Несварение

«Поговорите с врачом или фармацевтом, если совет о том, как справиться с ситуацией, не помогает, а побочный эффект все еще беспокоит вас или не проходит», - советует Андреева.