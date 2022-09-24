Обезболивающие: 2 знака, которые сигнализируют о проблемах с почками из-за ибупрофена
Есть два побочных эффекта ибупрофена, которые могут возникнуть, когда вы ходите в туалет, и могут означать, что у вас серьезная проблема с почками.
Ибупрофен — популярная форма ежедневного обезболивания. Он используется для ряда болей и болей, таких как зубная боль и боль в спине. В качестве противовоспалительного средства он также используется для лечения таких проблем, как растяжения связок и деформации, а также боли при артрите.
Как и любое лекарство, оно может вызвать нежелательные побочные эффекты.
«Если заметите, что у вас есть кровь в моче или если вы вообще не можете мочиться во время приема препарата. Эти симптомы могут означать, что у вас возникли проблемы с почками. Немедленно позвоните врачу и прекратите прием ибупрофена», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Он также советует то же самое, если вы замечаете кровь в рвоте или если ваш стул черный. Это может означать, что у вас кровотечение в желудке.
Существует ряд «распространенных» побочных эффектов ибупрофена, которые могут возникнуть у одного из 100 человек.
Это включает:
- Головные боли
- Чувство головокружения
- Чувство тошноты
- Рвота
- Ветер
- Несварение
«Поговорите с врачом или фармацевтом, если совет о том, как справиться с ситуацией, не помогает, а побочный эффект все еще беспокоит вас или не проходит», - советует Андреева.
Ибупрофен можно принимать несколькими способами, включая таблетки, гели, мусс и спрей.
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