Эксперт рассказала, как избежать аллергии на холод

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перчатки

Клинический фармаколог Анжела Степусь поделилась рекомендациями, которые помогут избежать аллергии на холод с наступлением морозов.

Вы знали, что существует аллергия не только на солнце? С наступлением холодного времени года многие люди страдают и от аллергии на мороз. Симптомы — типичные для аллергиков: сыпь на коже, заложенность носа, боль в горле и так далее.

«Эти и другие симптомы указывают на наличие неприятного состояния — аллергии на холод. Как и любая аллергия, аллергия на холод появляется при ослаблении иммунной системы», — говорит эксперт.

Спровоцировать такие реакции на холод может целый ряд причин: прием антибиотиков, хронические заболевания в стадии обострения, проблемы с ЖКТ, сбои в работе эндокринной системы.

Самый эффективный способ профилактики — укрепление иммунитета, избавление от перечисленных заболеваний. Естественно, на это необходим время.

Что делать, когда непосредственно холода уже наступили? Выбирайте одежду по погоде, старайтесь не переохлаждаться, не забывайте перчатки и шапку.

Названы симптомы аллергии на холод


Отдавайте предпочтение одежде из натуральных, а не из синтетических тканей. Руки и лицо смазывайте увлажняющим или питательным кремом. Но сделать это нужно заранее, примерно за полчаса до выхода на улицу.

Бывает ли аллергия на холод


Если замерзли, не грейте руки или ноги под горячей водой. Из-за резкого перепада температуры также может появиться аллергическая реакция. Лучше согреться горячим чаем, укрыться теплым пледом.
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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Теги : Анжела Степусь, аллергия на холод, укрепление иммунитета