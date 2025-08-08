Высокое и низкое давление: психосоматика гипертонии и гипотонии

561 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-1006791/
Эксперт в области психосоматики, остеопат Вадим Санжаров рассказал о психосоматических причинах повышенного и пониженного артериального давления.

Что такое психосоматика? Это скрытые причины наших физических болезней. Как правило, речь идет о наших эмоциях и психологических блоках, которые сказываются на физическом теле.

«Если у вас повышенное давление, то это целый микс неких состояний. Давление на себя: „Я должен с чем-то справиться“. Потеря ориентиров: „Я не знаю, какой выбрать путь. Я запутался, не чувствую себя в безопасности“», — говорит эксперт.

Часто при гипертонии наблюдается и состояние бессилия. Например, человек попал в определенную ситуацию и не знает, как из нее выйти. Чувствует слабость, винит себя. Давление нарастает, поскольку имеющаяся у человека энергия не находит реализации, трансформируется в давление. Другими словами, потенциал есть, но он не реализован.

Спровоцировать гипертонию также могут «незакрытые» ситуации из прошлого: обиды, разочарования, при этом человек постоянно о них думает, накручивает себя.

При гипотонии у человека, как правило, нет внутреннего ресурса, чтобы решить ту или иную ситуацию. И человек заранее сдается перед трудностями.

В корне обеих проблем, и при повышенном, и при пониженном давлении, непрожитые должным образом, подавленные эмоции. Непонимание, куда двигаться и как действовать в перспективе.

Именно поэтому зачастую лечение гипертонии традиционными методами медикаментозной терапии не дает ожидаемого эффекта. Иногда важно проработать ситуацию с психологом или психотерапевтом.
Вадим Санжаров
Вадим Санжаров
Эксперт в области нейротипологии и психосоматики
