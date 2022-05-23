Симптомы низкого артериального давления – стоит ли беспокоиться о гипотонии?

«Ваше давление может варьироваться в зависимости от времени суток. Оно постепенно увеличивается в течение дня. То, что вы делаете и как вы себя чувствуете, также может повлиять на это. Есть много возможных причин низкого давления. Он может быть низким, потому что вы в хорошей форме и здоровы, или, возможно, вы унаследовали его от своих родителей. У некоторых людей с возрастом развивается низкое давление».

Когда следует беспокоиться о гипотонии?

«Если у вас появляются симптомы, когда вы встаете или внезапно меняете положение, у вас может быть постуральная гипотензия».

легкомысленность или головокружение

плохо себя чувствую

затуманенное зрение

обычно чувствую себя слабым

путаница

обморок