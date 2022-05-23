Симптомы низкого артериального давления – стоит ли беспокоиться о гипотонии?
Низкое кровяное давление, также называемое гипотонией, классифицируется как показатель менее 90/60 мм рт.ст. Низкое давление не всегда вызывает симптомы, но когда это происходит, вам могут понадобиться симптомы.
По данным Британского фонда сердца, низкое кровяное давление «не обязательно означает наличие проблемы».
Национальная служба здравоохранения заявила:
«Ваше давление может варьироваться в зависимости от времени суток. Оно постепенно увеличивается в течение дня. То, что вы делаете и как вы себя чувствуете, также может повлиять на это. Есть много возможных причин низкого давления. Он может быть низким, потому что вы в хорошей форме и здоровы, или, возможно, вы унаследовали его от своих родителей. У некоторых людей с возрастом развивается низкое давление».
Однако в некоторых случаях низкое кровяное давление может быть вызвано беременностью, некоторыми заболеваниями, включая диабет, и приемом некоторых лекарств.
Когда следует беспокоиться о гипотонии?
Если у вас внезапно начинают появляться симптомы, связанные с низким давлением, возможно, пришло время посетить своего врача общей практики. По данным NHS, определенные симптомы могут означать, что «ваше кровяное давление слишком низкое».
«Если у вас появляются симптомы, когда вы встаете или внезапно меняете положение, у вас может быть постуральная гипотензия».
Вам следует проверить артериальное давление, если вы продолжаете получать такие симптомы, как:
- легкомысленность или головокружение
- плохо себя чувствую
- затуманенное зрение
- обычно чувствую себя слабым
- путаница
- обморок
Ранее Медикфорум писал об оспе обезьян.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий