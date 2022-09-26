Пять причин обратиться к врачу-маммологу

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грудь

В последнее десятилетие статистика рака молочной железы не просто выросла, но и значительно помолодела. Профилактика в данном случае имеет огромное значение.

На многих женщин одно упоминание маммолога наводит страх и ужас. Между тем, предотвратить опасное онко-заболевание или выявить его на ранних стадиях гораздо лучше и эффективнее, чем лечить его.

Врач-гинеколог Дарья Дьяченко рассказала, в каких случаях нужно обязательно обратиться к маммологу за консультацией.

«Если нащупали в груди что-то подозрительное, и особенно — если оно не болит. Если чувствуете боль в груди во время ПМС. Если на протяжении всего цикла ощущается жжение, тянущая боль, а также, если появляются уплотнения — это может свидетельствовать о фиброзно-кистозной мастопатии», — говорит эксперт.

Обязательно нужно сходить на осмотр, если вы получили травму груди. Часто такое случается с девушками, которые активно занимаются спортом. Им нужно посещать маммолога с регулярной периодичностью, поскольку травмы в профессиональном спорте не редкость. А они могут стать причиной появления новообразований.

Если с грудью или сосками произошли какие-то изменения, это также не нужно игнорировать. К примеру, к таким изменениям можно отнести видимую асимметричность, деформация сосков или их втягивание.

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Иногда кожа может красней или на ней появляется подобие «лимонной корки». Еще более тревожный симптом — болезненные ощущения в сосках, изменение их цвета или формы ареолы.

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Если в анамнезе вашего рода по женской линии были случая патологий рака молочной железы, вы также находитесь в группе риска. Будьте внимательны к своему здоровью.
Дарья Дьяченко
Дарья Дьяченко
Здоровье
Гинеколог
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