Ковид прячется в жировой ткани
Даже после окончательного исчезновения коронавируса из нашего организма он всё равно может там оставаться. В частности, таким секретным местом является жировая ткань.
Исследователи из Стэндфордского университета полагают, что коронавирус может прятаться в жировой ткани человека посредством её инфицирования. Возможно, это разгадка феномена постковидного синдрома. При данном синдроме человек испытывает характерные симптомы коронавируса, хотя ПЦР-тесты упорно показывают, что патогена в его организме не осталось. Долгое время ученые пытались разобраться, почему ковид продолжает разрушать здоровье, хотя вроде бы он из организма давно ушёл.
И вот анализ образцов жировой ткани 22 пациентов, которую обработали содержащим коронавирус раствором, показал, что этот коварный патоген может на какое-то время проникать в клетки данной ткани, инфицировать их, а в необходимый момент выбираться оттуда, чтобы атаковать весь организм. Отметим, что в жировой ткани содержатся не только жировые, но и иммунные клетки. Когда туда проникает коронавируса, он вызывает их активацию, что рождает воспалительные процессы. А они-то и провоцируют характерные симптомы постковидного синдрома, включая повышенную температуру, сильную усталость мышечную и суставную боли.
Также ковид способен поражать соседние клетки, и работа всего нашего организма, в результате, нарушается. Кстати, это ещё одно объяснение того, почему имеющие большое количество жировой ткани лица с ожирением более чем в 10 раз чаще уходят из жизни после заражения COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
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