Найдена полностью безвредная альтернатива сахара

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Найдена полностью безвредная альтернатива сахара

Натуральные сахара, которые содержатся в таких фруктах, как апельсины и лимоны, являются здоровой заменой обычного сахара. Их употребление не повышает риск диабета, как установили учёные из Университета Флориды. 

Американские исследователи выявили 8 новых подсластителей в цитрусовых, которые могут быть использованы для замены сахара в продуктах питания и безалкогольных напитках. Вкус этой пищи не изменится, а вот их опасность для здоровья значительно снизится. Более того, применение новых подсластителей даже может привести к уменьшению риска диабета, как показало исследование. 

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Его авторы выяснили, что некоторые полученные имя соединения, 7 из которых являются и вовсе абсолютно новыми, очень полезны для здоровья. Их обнаружили в грейпфрутовых, мандаринах, лимонах и сладких апельсинах. А ещё один подсластитель, который сейчас применяется в Японии, раньше был известен только в виде синтетической своей версии. Исследователи отмечают, что данные заменители сахара предлагают расширенные возможности. 

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Отметим, что подсластители часто являют собой попытку заменить вредный сахар и связанные с ним калорий в продуктах и напитках, при этом не изменяя их сладкий вкус, из-за которого их так любят люди. Но учёные давно утверждают, что целый ряд подсластителей вроде аспартама и стевии в диетических газировках могут повысить риск появления избыточного веса, диабета и даже инфаркта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Флориды

Здоровье

высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году.

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