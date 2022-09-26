Наука узнала, почему нам нравится та или иная музыка

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Наука узнала, почему нам нравится та или иная музыка

Исследование показало, что музыкальные предпочтения могут меняться со временем. Но люди особенно любят ту музыку, на которую они подсели в подростковом возрасте. 

Задумывались ли вы серьёзно о том, почему нам особенно нравится какая-то конкретная песня, группа или жанр. Ответ может заключаться в типе личности, хотя другие факторы тоже могут иметь значение, как установили учёные из Кембриджского университета. Многие из нас склонны формировать музыкальные предпочтения в подростковом возрасте, одновременно с формированием и социальной идентичности.

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Эти предпочтения со временем меняются, но исследование показало, что мы, как правило, особенно увлечены музыкой именно в тот самый подростковый период. Потом мы значительно легче в течение всей жизни вспоминаем о наших предпочтениях, сформированных в возрасте от 10 до 30 лет. Причём пик приходится на возраст в 14 лет. 

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Музыкальные вкусы часто определяются по предпочтительным жанрам, но гораздо легче с ними разобраться по специфическим атрибутам, как полагают ученые. Это возбуждение, валентность и глубина. Возбуждение определяет количество энергии и интенсивность музыки, валентность представляет собой спектр от отрицательных до положительных эмоций, а глубина указывает на уровень как эмоциональной, так и интеллектуальной сложности. Большая глубина чаще коррелирует с более низкой валентностью, поэтому грусть в музыке также вызывает в ней и глубину. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Кембриджский университет

Здоровье

университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире. Официальный статус университета — привилегированное благотворительное учреждение

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