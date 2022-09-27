Нужно ли полоскать горло ребенку при простуде?

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ребенок болеет

Врач-педиатр Анна Волик рассказала, в каких случаях полоскание горла способно облегчить течение болезни, а когда это бесполезно. Если полоскать, то чем?

«Сразу отмечу, что при ОРВИ полоскать горло нет смысла. Вирус очень быстро проникает вглубь клеток. Если на ребенка кто-то чихнул, полоскание имеет смысл только в первые минуты после контакта с зараженным», — говорит эксперт.

Если же с момента контакта с носителем инфекции прошел час и более, то полоскание не даст никакого эффекта. Вирус уже глубоко внедрился в клетки и препараты местного действия не способны его прогнать.

А вот в случае бактериальной инфекции горла полоскание может быть эффективным. Нужно использовать антибиотики или антисептики.

Если ребенок жалуется на сильную боль в горле (часто встречается при фарингите и тонзиллите), полоскание также уместно. В данном случае подойдут противовоспалительные и анестезирующие препараты.

Прежде, чем начать полоскание, в любом случае желательно показаться врачу и проконсультироваться. Поскольку иногда полоскание может навредить.

Например, если речь идет о гнойном воспалении миндалин, полоскание может только разнести инфекцию. В результате течение болезни затянется и усугубиться.

До достижения ребенком возраста 3 лет педиатры не рекомендуют прибегать к полосканию.⠀

Чем лучше полоскать горло во время простуды


Далее во избежание аллергических реакций рекомендовано применять однокомпонентные растворы. Одним из самых безопасных вариантов считается аптечная ромашка и шалфей. Также популярными средствами считаются солевой раствор хлорофиллипт.

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Помимо полоскания, также при болях в горле хорошо помогает обильное питье.
Анна Волик
Анна Волик
Здоровье
Педиатр, неонатолог
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Теги : Анна Волик, полоскание горла, простуда
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