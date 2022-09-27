Хронический тонзиллит? Идем к гастроэнтерологу!

«Причиной данных жалоб является рефлюкс, но форм рефлюкса много — вирусный, медикаментозный, пищевой и так далее. Каждый лечится по-разному в зависимости от причины», — говорит специалист.

Доктор Яна Прудникова советует пациентам с рецидивами тонзиллита сходить на консультацию к гастроэнтерологу. И вот почему.Рефлюксы могут давать о себе знать на протяжении всей жизни. Чтобы сократить риски, нужно придерживаться определенной диеты и режима питания. Причем не время от времени — диета должна стать вашим постоянным образом жизни.Какой же режим питания необходим? На первом этапе нужно убрать из рациона злаковые, молоко, яйца, рыбу и морепродукты, бобовые, арахис.На следующем этапе, если лечение прошло успешно, можно постепенно возвращать запрещенные продукты. Но не все сразу, а по одному с интервалами в несколько дней.До того момента, пока вы не вернете все перечисленные продукты в меню, смешивать и миксовать их между собой нельзя в рамках одного приема пищи.