Как избавиться от сыпи на руках
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, у которого на обоях кистях рук появилась сыпь. Его врач общей практики выписал крем со стероидами, но и через 6 месяцев ситуация не изменилась.
Вызывающая зуд и шелушение сыпь на руках часто является следствием экземы, также называемой дерматитом. Экзема развивается у людей с аллергиями и может быть спровоцирована разного рода химическими веществами и даже стрессом. Из-за неё кожа высыхает, краснеет, зудит, может шелушиться и опадать.
Я не стал бы ставить вам диагноз без личной встречи, но подозреваю, что он уже был установлен вашим врачом, поскольку тот посоветовал стандартный метод лечения экземы - крем на основе стероидов, а также увлажняющий гель для кожи. Вполне возможно, что ваша кожа продолжает вступать в контакт с тем самым раздражителем, который и спровоцировал сыпь изначально. К примеру, средством для мытья посуды или какими-то чистящими веществами. Если симптомы всё ещё не проходят, убедитесь в том, это не псориаз - аутоиммунное расстройство, которое провоцирует избыточную выработку клеток кожи, что тоже может вызвать характерные высыпания и шелушения.
Псориаз довольно часто путают с экземой, но обычно он требует более мощных стероидных средств для лечения. Однако у этих препаратов имеются существенные побочные эффекты, они могут провоцировать ощущение жжения и покалывания, поэтому использовать их допустимо только на минимальный период времени. Мой совет - обсудите ещё раз ситуацию с вашим врачом общей практики или встретьтесь с дерматологом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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