Нужно ли мне проходить через кровопускание
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, у которого с 2002 года в крови повышенный уровень ферритина. Он спрашивает, должен ли врач прибегнуть к кровопусканию для уменьшения этого показателя.
Я хотел бы прежде объяснить другим читателям, что с вами происходит. Ферритин - это белок, который удерживает железо в крови. Данный минерал является жизненно важным компонентом многих систем организма, но особенно важно железо для гемоглобина - пигмента эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Уровень ферритина можно измерить за счёт простого анализа крови. В наш организм железо поступает из пищи, которую мы едим, но некоторые люди получают избыточное количество железа из-за таких факторов, как ожирение, которое провоцирует воспаление и нарушает баланс гормона гепсидина, регулирующего содержание железа.
Высокий уровень железа может быть вредным, так как его избыток вызывает обширные повреждения тканей и воспаления, что приводит к повреждениям печени, сердца, поджелудочной железы, диабету второго типа. Поскольку ваш уровень ферритина повышен в течение столь долгого времени (а всё что выше 300 нг/мл - это аномалия), вероятно, у вас генетическое заболевание гемохроматоз, при котором железо медленно скапливается в организме в течение многих лет.
Лечение повышенного уровня ферритина - венесекция или периодическое взятие порции крови в количестве до 500 мл для выведения из организма избыточного железа. Это предполагается для пациентов, когда их уровень ферритина достигает 500 нг/мл (в вашем письме вы пишете о 600 нг/мл). И как раз именно сейчас ваш доктор действительно может прибегнуть к тому самому кровопусканию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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