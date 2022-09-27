Статины помогут в лечении рака
Лекарства из категории статинов могут лечить рак предстательной железы. У 11 из 12 пациентов наблюдалось замедление прогрессирования опухоли после приёма этих таблеток.
Статины помогут многим тысячам мужчин в борьбе с очень упрямым раком предстательной железы. Эти таблетки для уменьшения уровня холестерина, которые принимают миллионы людей по всему миру, заставляют опухоли голодать, как показало первое испытание такого рода. Его результаты продемонстрировали, что из 12 пациентов у 11 отмечалась явная польза.
Эксперты считают полученные результаты весьма обнадёживающими, особенно с учетом доступной для большинства людей стоимости лекарств из категории статинов и уже давно доказанной их безопасности. Учёные из Британского института исследования рака в Глазго полагают, что сейчас необходимы дальнейшие испытания. Но сам факт того, что уже давно проверенные лекарства можно довольно быстро применить в онкологии, внушает серьёзный оптимизм.
Обычно рак предстательной железы лечат за счет комбинации облучения и гормональной терапии, чтобы уменьшить уровень тестостерона и замедлить рост опухоли. Рак простаты нуждается в андрогенах вроде тестостерона, а они производятся из холестерина в кровотоке и вырабатываются яичками. Именно для борьбы с холестерином и предназначены статины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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