Чай помогает мужчинам становиться отцами
Китайские учёные выяснили, что употребляющие чай мужчины имеют большее количество сперматозоидов. Максимальный показатель наблюдался у представителей сильного пола, выпивавших чай не менее трех дней в неделю.
Исследование ученых из Университета Хубэй в Ухани, где появился коронавирус, предполагает, что чай способствует рождению детей. Если мужчины активно употребляли этот напиток, то шансы на отцовство у них увеличивались за счёт роста количества сперматозоидов. Китайские ученые оценили качество сперматозоидов почти у 1 400 представителей сильного пола.
Установлено, что неравнодушные к чаю мужчины обладали большей концентрацией и количеством сперматозоидов, а оба этих показателя крайне важны для успешного зачатия наряду со скоростью передвижения сперматозоидов. Преимущества в деле повышения качества сперматозоидов отметили только у мужчин, которые выпивали чай три дня в неделю. В этой связи эксперты даже и не знают, будет ли этот показатель ещё выше у тех, кто пьёт чай, к примеру, каждый день.
В целом доказано, что чаепитин серьёзно укрепляет мужское репродуктивное здоровье. Это тем более важно, если учесть, что за последние десятилетия количество сперматозоидов у мужчин серьёзно сократилось. И даже появились апокалиптические прогнозы про опасные для человечества ситуации с мужской фертильностью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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