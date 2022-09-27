Доктор Мясников объяснил, вызывает ли кофе остеопороз
Считается, что любителям кофе грозит остеопороз – патологическое состояние костной ткани, делающее кости хрупкими и подверженными переломам.
Употребление кофе иногда связывают с неблагоприятными эффектами. В их числе называется подверженность людей остеопорозу, при котором снижается минерализация костей. Объясняется это тем, что тонизирующий напиток активизирует мочеиспускание, и тело интенсивнее теряет укрепляющие кости вещества.
Но врач Александр Мясников назвал утверждение о вреде кофе для костей мифом.
«Повышает ли кофе риск остеопороза? Это абсолютный миф», - заявил доктор Мясников.
Более того, сказал врач, кофе в определенной степени полезен для пациентов с остеопорозом.
«Если ставить плюсы-минусы, кофе только улучшает ситуацию с остеопорозом», - заметил известный медик.
Кофе оказывает позитивное действие на сердечную мышцу и стимулирует кровообращение, что улучшает питание костей и способствует их укреплению. Что касается мочегонного эффекта напитка, благодаря ему организм покидают вещества, способные вызывать в суставах воспаление.
В то же время поддерживать уровень влаги в организме действительно важно, и после кофе следует употреблять воду.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой овощ является наиболее вредным при диабете.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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