Доктор Мясников объяснил, вызывает ли кофе остеопороз

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кофе

Считается, что любителям кофе грозит остеопороз – патологическое состояние костной ткани, делающее кости хрупкими и подверженными переломам.

Употребление кофе иногда связывают с неблагоприятными эффектами. В их числе называется подверженность людей остеопорозу, при котором снижается минерализация костей. Объясняется это тем, что тонизирующий напиток активизирует мочеиспускание, и тело интенсивнее теряет укрепляющие кости вещества.

Но врач Александр Мясников назвал утверждение о вреде кофе для костей мифом.

«Повышает ли кофе риск остеопороза? Это абсолютный миф», - заявил доктор Мясников.

Более того, сказал врач, кофе в определенной степени полезен для пациентов с остеопорозом.

«Если ставить плюсы-минусы, кофе только улучшает ситуацию с остеопорозом», - заметил известный медик.

Кофе оказывает позитивное действие на сердечную мышцу и стимулирует кровообращение, что улучшает питание костей и способствует их укреплению. Что касается мочегонного эффекта напитка, благодаря ему организм покидают вещества, способные вызывать в суставах воспаление.

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В то же время поддерживать уровень влаги в организме действительно важно, и после кофе следует употреблять воду.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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