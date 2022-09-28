Забыла умыться на ночь: какие могут быть последствия для кожи?

«Это так просто — умыться перед сном. Но некоторые пренебрегают этим правилом. Я хочу призвать всех обязательно умываться в конце дня, и приведу ряд аргументов не пропускать данную процедуру», — говорит эксперт.

Хотя бы раз в жизни так делала, наверное, каждая девушка. Между тем, это очень вредно для кожи лица.Первое, что нужно запомнить, — оставляя косметику на лице на ночь, вы приближаете свою старость.В коже, не очищенной от макияжа, замедляются процессы синтеза коллагена, в результате чего кожа быстрее увядает.В течение дня на коже накапливается не только косметика, но и бытовая индустриальная пыль (особенно, если живете в мегаполисе). Все это забивает поры, закупоривает их. При таком раскладе о чистой коже без высыпаний можно только мечтать…И третье. Оставляя косметику на ночь, вы травмируете клетки кожи. Каким образом? Дело в том, что когда мы спим, наш организм обновляется. Клетки кожи не исключение. Остатки макияжа в данном случае мешают обновлению.Кожа буквально задыхается, в итоге теряет красивый ровный цвет, становится тусклой. На следующем этапе появляются прыщи.Если вы хотите как можно дольше сохранить красоту и молодость кожи, не ленитесь потратить буквально пять минут на демакияж перед сном. А лучше делайте это сразу после возвращения домой.Давайте своей коже отдохнуть от косметики, как можно дольше. Иногда устраивайте дни без косметики. Поверьте, окружающие обращают на нашу внешность гораздо меньше внимания, чем нам кажется.