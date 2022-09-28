Как часто нужно проходить УЗИ молочных желез?

«УЗИ молочных желез — высокоинформативный диагностический метод, с помощью которого оценивают структуру органов, определяют новообразования, проводят контроль эффективности лечения», — говорит эксперт.

Врач-гинеколог Дарья Дьяченко рассказала об особенностях проведения ультразвукового исследования молочных желез.Исследование рекомендовано проходить не только в случае наличия каких-то жалоб, а всем без исключения женщинам в возрасте старше 20 лет.Периодичность обследования — один раз в год. УЗИ молочных желез поможет вовремя выявить мастит, мастопатию, кисты и злокачественные новообразования.Женщины старше 50 лет, среди которых заболевания молочных желез встречаются чаще, должны проходить такие обследования чаще — два раза в год.Неотлагательно УЗИ нужно пройти в случае болезненных или других дискомфортных ощущений в груди, при наличии уплотнений и узлов, которые прощупываются вручную.Показанием для немедленного УЗИ также являются выделения из сосков, если вы заметили, что грудь изменила форму, а также если увеличились в размерах лимфоузлы в подмышечных впадинах.