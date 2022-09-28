Как часто нужно проходить УЗИ молочных желез?

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доктор и пациент

В последние годы рак молочной железы не просто получил более широкое распространение, но и значительно помолодел. А это значит, что профилактические обследования с целью выявления патологии на ранних стадиях нужны не только женщинам в возрасте, но и молодым.

Врач-гинеколог Дарья Дьяченко рассказала об особенностях проведения ультразвукового исследования молочных желез.

«УЗИ молочных желез — высокоинформативный диагностический метод, с помощью которого оценивают структуру органов, определяют новообразования, проводят контроль эффективности лечения», — говорит эксперт.

Исследование рекомендовано проходить не только в случае наличия каких-то жалоб, а всем без исключения женщинам в возрасте старше 20 лет.

Периодичность обследования — один раз в год. УЗИ молочных желез поможет вовремя выявить мастит, мастопатию, кисты и злокачественные новообразования.

Женщины старше 50 лет, среди которых заболевания молочных желез встречаются чаще, должны проходить такие обследования чаще — два раза в год.

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Неотлагательно УЗИ нужно пройти в случае болезненных или других дискомфортных ощущений в груди, при наличии уплотнений и узлов, которые прощупываются вручную.

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Показанием для немедленного УЗИ также являются выделения из сосков, если вы заметили, что грудь изменила форму, а также если увеличились в размерах лимфоузлы в подмышечных впадинах.
Дарья Дьяченко
Дарья Дьяченко
Здоровье
Гинеколог
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