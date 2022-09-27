Нужно ли посещать гинеколога при отсутствии жалоб?

«Не все женские заболевания дают клинические проявления, то есть жалобы! Например, патология (эрозия) шейки матки, кисты яичников, некоторые урогенитальные инфекции могут протекать совершенно бессимптомно», — поясняет эксперт.

Это в корне не верно, считает гинеколог Дарья Дьяченко. Особенно, когда профилактика касается женского здоровья. Гинеколога необходимо посещать регулярно, даже если у вас нет никаких жалоб на здоровье.Своевременная диагностика позволит не только выявить протекающую без симптомов болезнь на ранних стадиях, но и существенно облегчить ее лечение. При урогенитальных патологиях это имеет огромное значение.Запущенная болезнь может дать очень тяжелые последствия и осложнения для репродуктивного здоровья женщины, вплоть до бесплодия!Какие обследования рекомендует проходить доктор? Если вы здоровы и в семейном и вашем личном анамнезе не было гинекологических заболеваний, один раз в год нужно проходить гинекологических осмотр в кресле, цифровую кольпоскопию, цитологическое исследование шейки матки и микроскопию.Также всем женщинам один раз в год рекомендовано проходить УЗИ органов малого таза и молочных желез.