Нужно ли посещать гинеколога при отсутствии жалоб?

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кресло гинеколога

В нашей стране, к сожалению, плохо развита культура профилактики болезней. Большинство привыкло обращаться за медицинской помощью, когда заболевание уже громко постучало в дверь.

Это в корне не верно, считает гинеколог Дарья Дьяченко. Особенно, когда профилактика касается женского здоровья. Гинеколога необходимо посещать регулярно, даже если у вас нет никаких жалоб на здоровье.

«Не все женские заболевания дают клинические проявления, то есть жалобы! Например, патология (эрозия) шейки матки, кисты яичников, некоторые урогенитальные инфекции могут протекать совершенно бессимптомно», — поясняет эксперт.

Своевременная диагностика позволит не только выявить протекающую без симптомов болезнь на ранних стадиях, но и существенно облегчить ее лечение. При урогенитальных патологиях это имеет огромное значение.

Запущенная болезнь может дать очень тяжелые последствия и осложнения для репродуктивного здоровья женщины, вплоть до бесплодия!

Поход к гинекологу: что нужно знать перед приемом у врача


Какие обследования рекомендует проходить доктор? Если вы здоровы и в семейном и вашем личном анамнезе не было гинекологических заболеваний, один раз в год нужно проходить гинекологических осмотр в кресле, цифровую кольпоскопию, цитологическое исследование шейки матки и микроскопию.

Названа периодичность, с которой нужно посещать гинеколога


Также всем женщинам один раз в год рекомендовано проходить УЗИ органов малого таза и молочных желез.
Дарья Дьяченко
Дарья Дьяченко
Здоровье
Гинеколог
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Теги : Дарья Дьяченко, осмотр гинеколога, женское обследование
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