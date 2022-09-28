Как продлить молодость: рекомендации дерматолога

«В первую очередь, это уход снаружи. Сюда входит качественная уходовая косметика, косметология — профессиональные средства гораздо мощнее, чем домашняя косметика», — говорит эксперт.

На пути к продлению молодости и сохранению красоты кожи важно соблюдать три наиболее важных принципа.Дома не ленитесь ежедневно протирать лицо кубиком льда. Приготовить такие кубики можно без труда самостоятельно. Для этого можно использовать отвары из трав. Хранятся кубики в холодильнике долго, однако старайтесь время от времени готовить свежие.Второй принцип — это уход изнутри. Он заключается в соблюдении питьевого водного баланса. Нужно пить достаточное количество чистой воды (30 мл воды на каждый килограмм вашего веса).Не меньшее значение имеет и еда. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы.И конечно, в целом здоровый образ жизни, который включает в себя и режим сна и отдыха, и физическая активность, и минимизация стрессов. Также следите за восполнением дефицитов витаминов и коллагена.В качестве третьего фактора эксперт отмечает ментальный — наши мысли. Они оказывают огромное влияние на состояние всего организма и на наш внешний вид. Если в вашей голове живут преимущественно негативные мысли, обиды и так далее, все это, как в зеркале, обязательно отразится и на вашем лице.Состояние души — важный фактор для сохранения молодости кожи. Старайтесь мыслить позитивно и в любой ситуации видеть плюсы. А если не можете изменить ситуацию, постарайтесь изменить свое отношение к ней.