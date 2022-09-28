Как продлить молодость: рекомендации дерматолога

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массаж лица

«Заморозить» возраст, ну или хотя бы временно поставить его на паузу мечтают все, особенно женщины. Дерматолог Александр Быканов поделился рекомендациями, которые помогут продлить молодость и сохранить красоту кожи.

На пути к продлению молодости и сохранению красоты кожи важно соблюдать три наиболее важных принципа.

«В первую очередь, это уход снаружи. Сюда входит качественная уходовая косметика, косметология — профессиональные средства гораздо мощнее, чем домашняя косметика», — говорит эксперт.

Дома не ленитесь ежедневно протирать лицо кубиком льда. Приготовить такие кубики можно без труда самостоятельно. Для этого можно использовать отвары из трав. Хранятся кубики в холодильнике долго, однако старайтесь время от времени готовить свежие.

Второй принцип — это уход изнутри. Он заключается в соблюдении питьевого водного баланса. Нужно пить достаточное количество чистой воды (30 мл воды на каждый килограмм вашего веса).

Не меньшее значение имеет и еда. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы.

И конечно, в целом здоровый образ жизни, который включает в себя и режим сна и отдыха, и физическая активность, и минимизация стрессов. Также следите за восполнением дефицитов витаминов и коллагена.

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В качестве третьего фактора эксперт отмечает ментальный — наши мысли. Они оказывают огромное влияние на состояние всего организма и на наш внешний вид. Если в вашей голове живут преимущественно негативные мысли, обиды и так далее, все это, как в зеркале, обязательно отразится и на вашем лице.

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Состояние души — важный фактор для сохранения молодости кожи. Старайтесь мыслить позитивно и в любой ситуации видеть плюсы. А если не можете изменить ситуацию, постарайтесь изменить свое отношение к ней.
Александр Быканов
Александр Быканов
Здоровье
Дерматолог
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Теги : Александр Быканов, уход за кожей, молодость и красота
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