Ботокс поможет справиться с хандрой
Инъекции ботокса не только избавляют от морщин, но и помогают бороться с симптомами тревожных расстройств и депрессии. А всё из-за того, что они не дают человеку хмуриться, как считают учёные из Ганноверской медицинской школы.
Армия поклонников ботокса ценит этот препарат за его способность разглаживать морщины. Но исследователи считают, что у инъекций есть и еще одно преимущество - предотвращение хандры. Речь идет не только о депрессии, ботокс может помогать пациентам с пограничным расстройством личности, как полагают немецкие ученые.
Ботулотоксин расслабляет мышцы тела, разглаживает линии и морщины, а потом как бы замораживает их. Человек не может больше хмуриться, и из-за отсутствия этого характерного химического навыка он меньше грустит. А подобное препятствует развитию негативного настроения, как полагают исследователи.
Они убеждены, что ботокс может сыграть важную роль в лечении психических заболеваний. Тем более, если учесть, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в современном мире более 280 млн человек сейчас страдают от депрессий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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