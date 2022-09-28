Просмотр телевизора для людей важнее секса

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Просмотр телевизора для людей важнее секса

Британские социологи составили рейтинг тех занятий, которые делают людей счастливыми. Оказалось, что занятия любовью занимают в нём лишь восьмое место.

Для многих из нас секс связан с сильным удовольствием, и даже существует теория о том, что многие люди почти все свои поступки на подсознательном уровне совершают из-за тех или иных сексуальных желаний. Однако новое исследование, проведённое одной сетью стоматологических клиник Великобритании, показало, что в рейтинге занятий, которые делают людей счастливыми, секс занимает лишь восьмую строчку. И от него максимальный уровень счастья испытывает только 22% участников опроса. На первом месте с результатом 40% расположился просмотр телевизора. 

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Как ни странно, на второй строчке - посещение популярных в Великобритании пабов с 34%, а на третьей расположился обыкновенный сон. Он делает максимальное счастливыми 28% участников опроса. Также в этот список вошли физические нагрузки, в результате которых в организме вырабатываются гормоны счастья эндорфины, и завтраки вместе с семьёй. 

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В исследовании приняли участие 2 000 человек, но только половина из них считают себя счастливыми. Наиболее счастливым днём недели названа суббота. Также опрос выявил и любимые британские телешоу, в число которых вошли популярные и в России "Танцы со звёздами". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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