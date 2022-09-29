Диетолог перечислила главные причины запоров

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туалетная бумага

Запоры относятся к разряду тем, которые многие до сих пор стесняются озвучивать вслух. Между тем, число жертв запоров с каждым годом только увеличивается.

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина назвала основные факторы риска, которые могут спровоцировать запор.

«Первая причина — мало воды. Это одна из основных причин запоров. И её очень легко убрать. Пейте минимум полтора литра воды в день, и проблема уйдет», — говорит эксперт.

Нередко причиной запоров является нехватка правильных, полезных жиров в вашем ежедневном рационе питания. Особенно это касается тех, кто постоянно худеет и сидит на диетах.

Отказываясь от жиров, вы значительно увеличиваете риск появления запоров. Дело в том, что перистальтику кишечника запускает желчь, а она выделяется только в ответ на съеденные жиры.

Помимо жиров, для регулярного стула необходима клетчатка, пищевые волокна. Где их взять? Основной источник — растительная пища, то есть овощи. В вашем рационе достаточно овощей?

Огромное значение имеет режим походов в туалет. Человеческий организм вообще очень дисциплинированная система и любит порядок во всем.

Старайтесь не нарушать свои циркадные ритмы и ходить в туалет примерно в одно и то же время. И со временем ваш кишечник будет работать, как по часам.

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Чтобы помочь кишечнику опорожняться, тренируйте мышцы пресса. Самые простые наклоны корпуса вперед и в стороны помогут простимулировать кишечник.

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Также запустить ЖКТ поможет стакан теплой воды, выпитой натощак. Если вы приучите себя каждый день ходить в туалет, ваше самочувствие в течение дня значительно улучшится.
Любовь Пищалкина
Любовь Пищалкина
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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