Как помочь организму расслабиться и уснуть?

1 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b6-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%81%d1%82-835468/
массаж

Бессонница и проблемы засыпания известны многим людям, особенно в условиях стресса. Доктор Владимир Эни-Олорунда поделился методами, которые помогут быстрее расслабиться и уснуть.

Наш мозг трудится всегда, даже когда мы спим. Если мы слишком перенапряжены, он может «подкидывать» нам тревожные мысли во сне. В результате организм не отдыхает и не имеет возможности восстановить растраченные за день ресурсы.

«В результате нарушается сон, что приводит к ухудшению общего самочувствия, снижению работоспособности. Сегодня я расскажу о реально работающих способах, которые помогут вам выключать мозг тогда, когда это необходимо», — говорит эксперт.

Один из популярных способов снять напряжение — баня и сауна. Причем расслабление произойдет, как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Баня поможет снять нервное напряжение, сделать мозгу перезагрузку.

Старайтесь всячески поддерживать хорошее настроение, не поддавайтесь унынию, гоните прочь навязчивые мысли. Оценивайте реальность объективно, но искусственно сгущать краски и переживать о том, что еще не случилось, не стоит.

Врачи рассказали, как легче уснуть в жару


Уменьшить уровень гормонов стресса и поднять настроение поможет массаж. Кроме того, это эффективный инструмент борьбы с застойными явлениями. Массаж поможет активизировать процессы обмена веществ.

Какие продукты помогают уснуть


А вот от таких популярных способов снятия стресса, как алкоголь, сладости, табак и другие вредные привычки, лучше отказаться. Если они и дадут вам ожидаемый эффект, то он будет очень кратковременным. А побочные негативные последствия дадут о себе знать очень скоро.
Владимир Эни-Олорунда
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Врач мануальной, физио- и рефлексо-терапии, массажист
Читать MedikForum.ru в
Четыре способа быстрее уснуть
Эксперт перечислил продукты, которые помогут «накормить» мозг
Напитки от стресса: как победить нервное напряжение?
Теги : Эни-Олорунда, массаж, баня