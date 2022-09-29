Коронавирус мог изменить характер человека
Исследование ученых из Университета Флориды показало, что уровень стресса у молодых людей в результате пандемии стал повышенным. Кроме того, эти люди стали менее доверчивыми, а значит, коронавирус изменил их характер.
Наблюдательное исследование американских ученых показало, что коронавирус, вполне возможно, изменил человеческий характер. Ранее психологам не удавалось найти связи между коллективными стрессовыми событиями вроде ураганов или войн и изменениями личности. Но что-то в перенесённых потерях или в длительной социальной изоляции из-за коронавируса всё-таки на характер повлияло.
Оказалось, что молодые люди теперь являются более капризными и склонными к стрессу, меньше идут на сотрудничество и меньше доверяют. Также у них убавилось в характере и сдержанности и ответственности. Всего была дана оценка личности 7 109 человек, которые участвовали в онлайн-исследовании, повторяющимся в разное время до и во время пандемии.
Участникам было предложено пройти через часто используемый в психологии личностный тест, оценивающий 5 ключевых черт характера: невротизм, экстравертность, открытость, покладистость и добросовестность. Проходившим через тест было от 18 до 109 лет, и в первый период пандемии личность у них была относительно стабильной, лишь с небольшим снижением уровня невротизма. Во второй половине пандемии это снижение исчезло, но стало наблюдаться сокращение экстравертности, открытости, доброжелательности и добросовестности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флориды
Здоровье
высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году
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