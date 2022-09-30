Как справиться с тревогой? Рекомендации психолога

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тревога страх

Тревога придумана природой, чтобы помочь нам выжить. Но иногда эта естественная реакция начинает работать против нас.

Психолог Анна Малахова рассказала, как распознать патологическую тревожность и как с ней справиться.

«Если тревога вызвана реальной опасностью, которая по прошествии времени устраняется — это нормальная реакция. Другое дело, когда тревога возникает на пустом месте, без оснований. Особенно это относится к ситуациям, когда у тревоги появляются физиологические проявления, например, дерматит», — говорит эксперт.

А порой все заходит так далеко, что от постоянной тревоги начинает страдать и ухудшаться качество жизни человека: рушится карьера, социальные связи и так далее. Тогда это уже не есть норма и мы можем говорит о патологическом состоянии.

Чтобы понять природу своей тревоги, внимательно прислушайтесь к своему телу. Какие сигналы оно вам посылает? К примеру, учащенный ритм сердца, болезненные ощущения или сдавленность в груди, усиленное потоотделение, тошнота или даже диарея.

Что касается эмоций, в состоянии тревоги может усиливаться раздражительность, нервозность, мысли становятся хаотичными, беспорядочными.

Если вы заметили за собой какие-то из выше указанных признаков на фоне постоянной тревоги, вам нужно пройти комплексное обследование. Оно поможет понять, не повлекло ли состояние затянувшейся тревожности сбои в работе гормональной системы, нет ли неврологических нарушений, последствия которых в долгосрочной перспективе могут быть очень серьезными.

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Но самое главное — найдите причину своей тревоги. Постарайтесь сфокусировать свое внимание на чем-то другом. Отлично отвлекает спорт. Минимизируйте отслеживание новостей и мониторинг политической повестки.

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Чаще занимайтесь дыхательными практиками. Даже обычное ровное глубокое дыхание в замедленном темпе хорошо успокаивает и помогает стабилизировать эмоции.
Анна Малахова
Анна Малахова
Здоровье
Психолог
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Теги : Анна Малахова, тревога, нервозность