Ездить к морю полезно для здоровья
Терапевт Ирина Ярцева рекомендует совершать оздоровительные поездки к морю каждый год. Они весьма полезны в деле укрепления всех функций нашего тела.
Поездки к морю часто сопровождаются посещением пляжа и принятием солнечных ванн. В этом случае человек получает значительную дозу витамина D, который очень нужен для укрепления иммунитета и здоровья костей. Естественно, что находиться на солнце следует только безопасное количество времени и с использованием солнцезащитного крема, который убережет от риска солнечных ожогов и рака кожи.
Одними солнечными ваннами морские путешествия не ограничиваются. Такие поездки - это вдыхание морского воздуха, содержащего йод. Также много этого компонента и в морепродуктах, а йод для нашего здоровья весьма полезен. Прогулки по песку укрепляют мышцы тела, как и купания, а особую пользу добавляет солёная вода.
В целом, такой отдых приносит общее расслабление, но важно не проводить его пассивно, то есть в лежачем положении с утра и до ночи. Обязательно прогуливайтесь, купайтесь, совершайте ежедневный моцион и следите за здоровым питанием. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ирина Ярцева
Здоровье
Врач-терапевт, иммунолог
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