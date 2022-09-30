Акценты расширяют словарный запас детей
Если малыш общается со своими ровесниками, которые говорят с акцентом, это может ускорить формирование у него словарного запаса. К такому любопытному выводу пришли учёные из Университета Фрайбурга в Германии.
У каждого ребёнка индивидуально формируется словарный запас, и кто-то довольно бегло разговаривает в год, а у кого-то и в два года в арсенале всего несколько десятков слов и словосочетаний. Но исследование немецких учёных показало, что если ребёнок общается со своими сверстниками более активно, то и словарный запас у него тоже быстро растёт. В этом нет ничего удивительного, если бы не один любопытный аспект.
Оказывается, для более быстрого увеличения словарного запаса детям полезно общаться с теми ровесниками, которые говорят с акцентом. Причём неважно, с каким - региональным или иностранным. Это подтвердили эксперименты, в ходе которых дети в возрасте от 7 до 11 лет играли на компьютере в специальную игру.
Основной её целью было быстро обнаружить на игральных картах два одинаковых объекта. У игроков имелись виртуальные сверстники, какие-то из них говорили на чистом немецком языке, а какие-то на немецком языке с сильным региональным, швейцарским или еврейским акцентом. Детей пытались научить 6 терминам, которые в их словаре отсутствовали. Выяснилось, что если они слышали эти слова, произносимые с акцентом, то запоминали их гораздо быстрее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Фрайбурга
Здоровье
один из самых старых университетов Германии. Основан во Фрайбурге 21 сентября 1457 года эрцгерцогом Австрии Альбрехтом VI. В университете проходят обучение около 24000 студентов
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