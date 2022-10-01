Чем выше артериальное давление, тем выше риск слабоумия в пожилом возрасте

"Люди с гипертонией подвержены риску более быстрого снижения их способности думать, принимать решения и запоминать информацию. Исследователи отслеживали связь высокого кровяного давления со снижением функции мозга на протяжении многих лет. Для этого они проанализировали данные шести существующих исследований с участием более 24 500 участников, ни у кого из которых не было инсульта или деменции на момент регистрации. Результаты показывают, что высокое кровяное давление вызывает более быстрое снижение когнитивных функций, и что прием лекарств от гипертонии замедляет темпы этого снижения, - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Не есть достаточно фруктов и овощей

Употребление слишком большого количества алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина)

Курение

Возраст старше 65 лет

Наличие родственника с высоким кровяным давлением

Проживание в неблагополучном районе