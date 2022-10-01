Чем выше артериальное давление, тем выше риск слабоумия в пожилом возрасте
Люди с высоким кровяным давлением, также известным как гипертония, сталкиваются с более быстрым ухудшением когнитивных функций по сравнению с людьми с нормальным уровнем.
Считается, что треть всех британцев в настоящее время имеют высокое кровяное давление, хотя многие этого не осознают. Если его не лечить, это может оказать серьезное влияние на ваше здоровье, поскольку оно может оказать серьезное давление на ваши органы. В конечном итоге это может привести к таким осложнениям, как сердечные приступы, инсульты и болезни почек.
Это также ранее было связано с сосудистой деменцией — одним из наиболее распространенных типов состояния — поскольку это вызвано снижением притока крови к мозгу.
"Люди с гипертонией подвержены риску более быстрого снижения их способности думать, принимать решения и запоминать информацию. Исследователи отслеживали связь высокого кровяного давления со снижением функции мозга на протяжении многих лет. Для этого они проанализировали данные шести существующих исследований с участием более 24 500 участников, ни у кого из которых не было инсульта или деменции на момент регистрации. Результаты показывают, что высокое кровяное давление вызывает более быстрое снижение когнитивных функций, и что прием лекарств от гипертонии замедляет темпы этого снижения, - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
В качестве общего руководства высоким кровяным давлением считается 140/90 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) или выше (или 150/90 мм рт.ст. или выше, если вы старше 80 лет).
К факторам риска развития высокого кровяного относятся:
- Не есть достаточно фруктов и овощей
- Употребление слишком большого количества алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина)
- Курение
- Возраст старше 65 лет
- Наличие родственника с высоким кровяным давлением
- Проживание в неблагополучном районе
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