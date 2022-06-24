Гипертония: яркий симптом в глазах, который говорит о потенциальной опасности

«Мушки в глазах также не связаны с высоким кровяным давлением. Однако глазной врач может обнаружить повреждение зрительного нерва, вызванное невылеченным высоким кровяным давлением», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.

«Однако головокружение не следует игнорировать, особенно если оно началось внезапно. Внезапное головокружение, потеря равновесия или координации и проблемы с ходьбой — все это предупреждающие признаки инсульта. Высокое кровяное давление является ведущим фактором риска инсульта».