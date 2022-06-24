Гипертония: яркий симптом в глазах, который говорит о потенциальной опасности
Высокое кровяное давление или гипертония редко имеет заметные симптомы. Но если его не лечить, это увеличивает риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты. Различные симптомы могут быть «косвенно связаны», но не всегда вызваны давлением.
К ним относятся пятна крови в глазах, которые чаще встречаются у людей с диабетом или высоким кровяным давлением, но ни одно из состояний не вызывает появления пятен крови.
«Мушки в глазах также не связаны с высоким кровяным давлением. Однако глазной врач может обнаружить повреждение зрительного нерва, вызванное невылеченным высоким кровяным давлением», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.
Покраснение лица происходит, когда кровеносные сосуды на лице расширяются. Хотя покраснение лица может возникнуть, когда ваше кровяное давление выше, чем обычно, высокое кровяное давление не является причиной покраснения лица.
Головокружение может быть побочным эффектом некоторых лекарств, оно не вызвано высоким кровяным давлением.
«Однако головокружение не следует игнорировать, особенно если оно началось внезапно. Внезапное головокружение, потеря равновесия или координации и проблемы с ходьбой — все это предупреждающие признаки инсульта. Высокое кровяное давление является ведущим фактором риска инсульта».
Если вы игнорируете свое кровяное давление, потому что думаете, что определенный симптом или признак предупредят вас о проблеме, вы рискуете своей жизнью.
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