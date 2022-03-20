Гипертония: ежедневный напиток для снижения давления и холестерина
По данным Blood Pressure UK, около трети взрослых британцев имеют высокое кровяное давление. Если у вас высокое кровяное давление, даже небольшое его снижение может помочь снизить риск ряда серьезных заболеваний.
Один из самых простых способов справиться с высоким кровяным давлением — ежедневно выпивать стакан несоленого томатного сока. Исследования показывают, что томатный сок может не только снизить кровяное давление, но и помочь контролировать уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Говорят, что напиток обладает свойствами, которые снижают уровень холестерина. Согласно одному исследованию, томатный сок может значительно снизить кровяное давление при регулярном употреблении.
Чтобы установить этот эффект, исследователи из Токийского медицинского университета и Института селекции растений Тусона изучили влияние несоленого томатного сока на выборке из 481 участника.
У участников, которые регулярно пили томатный сок, через 12 месяцев резко улучшилось артериальное давление. Исследователи заметили улучшение как систолического, так и диастолического давления, а также ЛПНП или «плохого» холестерина.
Причина, по которой сок такой мощный, заключается в содержании в нем калия. Калий — это минерал, который выполняет множество важных функций в организме.
Употребление в пищу или питье продуктов и напитков, содержащих этот минерал, может помочь снизить высокое кровяное давление.
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Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся снижением артериального давления для предотвращения инсульта и сердечных заболеваний.
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