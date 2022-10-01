Нутрициолог Строков: молочные продукты могут снизить уровень холестерина на 12,5% за 2 недели

"Насыщенный насыщенными жирами сыр является виновником номер один, когда речь идет об уровне «плохого» холестерина. В то время как большинство молочных продуктов несут ответственность за повышение уровня, продукты, обогащенные растительными станолами, могут делать прямо противоположное. Эфир растительного станола — это соединение, которое снижает уровень холестерина в крови, препятствуя и уменьшая всасывание холестерина в тонком кишечнике. Ежедневный прием 1,5–3,0 грамма растительных станолов снижает уровень холестерина ЛПНП на 7–12,5% за две-три недели", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Хотя пища может быть тем самым триггером, который в первую очередь вызвал резкий скачок уровня холестерина, она также может оказаться противоядием. Более того, не только разноцветные фрукты и овощи могут привести к падению уровня холестерина: продукты, которые могут воздействовать на жиры, также могут иметь кремообразную текстуру.Хотя потребление различных молочных продуктов для контроля уровня может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, есть также исследования, подтверждающие растительные станолы.Эфиры растительных станолов были тщательно исследованы и протестированы, и есть много доказательств того, что они помогают снизить уровень холестерина и поддерживают его на низком уровне при ежедневном употреблении. Их способность снижать уровень холестерина была продемонстрирована более чем в 80 клинических исследованиях.Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для оздоровления сердца.