Онколог Воробьев: опухшие ноги могут сигнализировать о тяжелой стадии рака мочевого пузыря

«Поверхностные опухоли низкой степени злокачественности редко бывают серьезными, хотя могут вызывать неприятные симптомы и иметь высокую вероятность рецидива. Опухоли высокой степени злокачественности имеют гораздо более высокий риск прогрессирования до мышечно-инвазивного заболевания, которое является гораздо более серьезным заболеванием и требует более инвазивного лечения», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровь в моче

Боль – обычно ощущение жжения при мочеиспускании

Боль в пояснице или животе

Частое мочеиспускание

Боль в области таза

Боль в костях

Непреднамеренная потеря веса

Сильный отек ног