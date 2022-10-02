Онколог Воробьев: опухшие ноги могут сигнализировать о тяжелой стадии рака мочевого пузыря
Опухшие ноги могут означать, что у вас рак мочевого пузыря в его самой запущенной форме.
Рак мочевого пузыря занимает 11-е место среди наиболее распространенных видов рака и девятое место среди причин смерти от рака. Это происходит, когда аномальные клетки в начинают бесконтрольно расти и делиться. Как и при многих других видах рака, есть несколько предупредительных признаков болезни, которых следует опасаться.
Более 70 процентов случаев являются поверхностными, то есть они располагаются на и не проникают в стенку мочевого пузыря, и их можно разделить на опухоли низкой и высокой степени злокачественности.
«Поверхностные опухоли низкой степени злокачественности редко бывают серьезными, хотя могут вызывать неприятные симптомы и иметь высокую вероятность рецидива. Опухоли высокой степени злокачественности имеют гораздо более высокий риск прогрессирования до мышечно-инвазивного заболевания, которое является гораздо более серьезным заболеванием и требует более инвазивного лечения», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Некоторые из начальных симптомов, на которые следует обратить внимание:
- Кровь в моче
- Боль – обычно ощущение жжения при мочеиспускании
- Боль в пояснице или животе
- Частое мочеиспускание
Если рак мочевого пузыря достигает поздней стадии и распространился, вы можете испытывать другой набор симптомов.
- Боль в области таза
- Боль в костях
- Непреднамеренная потеря веса
- Сильный отек ног
Табачный дым является наиболее распространенной причиной рака мочевого пузыря.
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