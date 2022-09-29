Грязный воздух провоцирует инсульты

Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена

Медицина

государственный исследовательский университет, расположенный в Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай. Он был основан в 1924 году и назван в честь Сунь Ятсена, революционера, одного из основателейКитайской Республикии по совместительству её первого президента