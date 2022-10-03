Проблемы с ногтями могут говорить о высоком сахаре в крови и диабете

95 Фото: https://unsplash.com/photos/qnV8X7OViNY
руки

Неблагоприятные изменения в состоянии ногтей могут вызываться процессами, свойственными диабету хронически высокому уровню сахара в крови, – в частности, ими могут быть грибковые инфекции.

Повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, ассоциируется с развитием многих опасных заболеваний и гормональных изменений. Такая гипергликемия грозит повреждением кровеносных сосудов, которые снабжают нервы питательными веществами, а также стимулирует рост дрожжей в различных частях тела.

Специалисты Клиники Майо предупреждают, что грибковая инфекция ногтей может быть одним из ранних симптомов диабета.

Грибковое поражение ногтей возникает, когда бактерии, чаще всего связанные с микозом, распространяются на кератин ногтей. Это приводит к тому, что ногтевая пластина обесцвечивается, становится хрупкой, трескается, или даже отрывается от ногтевого ложа. Грибковые инфекции в основном поражают ногти на ногах, но примерно в 20 процентах случаев они могут возникать на ногтях рук, поэтому за перечисленными признаками  стоит следить, регулярно и внимательно осматривая все конечности, подчеркивают специалисты.

Три неврологических ощущения могут говорить о высоком сахаре и диабете 2 типа


Также врачи рекомендуют носить удобную обувь и поддерживать здоровье ног, сохраняя их как можно более чистыми и сухими. При появлении грибковой инфекции или долго не заживающих царапин, порезов будет полезным проверить кровь на содержание сахара. Повреждение нервов из-за высокого сахара в крови может привести к тому, что люди будут меньше осознавать, что имеют какие-то пореждения, и это дает инфекции возможность для распространения, предпреждают эксперты

Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение «песка» в глазах может быть симптомом менопаузы у женщин.

Клиника Майо (Mayo Clinic)

Здоровье

один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира

Читать MedikForum.ru в
Признак повышенного сахара и диабета 2 типа: состояние ногтей на ногах
О вреде накладных ногтей
Высокий сахар в крови и диабет 2 типа: об этом говорит состояние ногтей на ногах
Теги : симптомы диабета, повышенный уровень сахара, ногти