«Песок» в глазах может быть болезненным симптомом менопаузы
Из-за гормональных изменений женщины в период менопаузы могут испытывать так называемый «песок» в глазах, способный иногда вызывать сильные боли.
У женщин в период менопаузы может наблюдаться повышенная сухость глаз. В женском организме т выработку слез контролируют гормоны: снижение их уровня с наступлением менопаузы способствует тому, что одной из самых частых у женщин в период менопаузы становится жалобы на дискомфортные симптомы сухости глаз, об этом информирует Express Health.
Врач-гинеколог Татьяна Коледова в комментарии «Медикфоруму» отметила, что менопауза наступает, когда уровень гормонов в женском организме снижается до концентрации, при которой происходит прекращение менструации. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55 лет. Общие и хорошо известные симптомы менопаузы включают перепады настроения, проблемы со сном, приливы, однако это состояние также может влиять на глаза.
По словам Коледовой, проблема избыточной сухости и «песка» в глазах у женщин бывает связана в конечном итоге с падением уровня эстрогена. При его сокращении кожа становится тоньше и менее эластичной, а слизистые оболочки становятся подверженными высыханию. Помимо того, слезные железы могут производить меньше жидкости – как результат, в глазах возникает характерное ощущение «песка». В некоторых случаях глаза становятся значительно воспаленными и покрасневшими, и если их не лечить, это может вызвать инфекцию или сильный дискомфорт и боль.
В свою очередь, для профилактики проблемы следует, прежде всего, употреблять достаточно воды, а также давать глазам достаточно отдыха.
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