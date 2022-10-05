ЛОР-врач Абакумов: малоизвестный признак ковида, который "ударяет вам в ухо"
Хотя такие симптомы, как боль в горле, головная боль и усталость, могут быть первыми тревожными сигналами, ваши уши также могут указывать на коронавирус.
Хотя большинство симптомов Covid заставят вас заползти в постель с чашкой чая, некоторые признаки не обязательно заставят вас чувствовать себя плохо. Поскольку количество инфекций Covid снова растет, ваши уши также могут пострадать.
Полезно определить различные признаки, которые сопровождает вирус.
"Возможно, вы слышали о так называемом ковид-пальцах, когда один или несколько пальцев опухают и становятся розовыми, красными или фиолетовыми, но есть и ковид-ухо. На протяжении всей пандемии ряд пациентов с вирусом жаловались на такие проблемы, как потеря слуха и шум в ушах", - говорит оториноларинголог Георгий Абакумов специально для МедикФорум.
Потеря слуха не нуждается в пояснении, шум в ушах детализирует звон или жужжание, которое исходит из ваших собственных ушей, а не из внешнего источника.
Многие эксперты предполагают, что эти признаки указывают на то, что вирус может поражать внутреннее ухо, исследователи подтвердили это предположение.
Команда изучила ткань человеческого уха, извлеченную в качестве побочного продукта во время операции. В ходе этого анализа исследователи обнаружили, что как волосковые, так и шванновские клетки внутреннего уха экспрессируют белки, необходимые для заражения SARS-CoV-2, что делает их потенциальными мишенями.
Однако в настоящее время точно не известно, как именно Covid проникает во внутреннее ухо.
"Вирус может попасть через ваш нос, обонятельную луковицу, которая представляет собой структуру, расположенную в переднем мозге, или эндолимфатический мешок, который представляет собой защитный буфер между внутренним ухом и остальной частью тела", - предполагает врач.
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