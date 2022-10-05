ЛОР-врач Абакумов: малоизвестный признак ковида, который "ударяет вам в ухо"

"Возможно, вы слышали о так называемом ковид-пальцах, когда один или несколько пальцев опухают и становятся розовыми, красными или фиолетовыми, но есть и ковид-ухо. На протяжении всей пандемии ряд пациентов с вирусом жаловались на такие проблемы, как потеря слуха и шум в ушах", - говорит оториноларинголог Георгий Абакумов специально для МедикФорум.

"Вирус может попасть через ваш нос, обонятельную луковицу, которая представляет собой структуру, расположенную в переднем мозге, или эндолимфатический мешок, который представляет собой защитный буфер между внутренним ухом и остальной частью тела", - предполагает врач.