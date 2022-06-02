Долгий Ковид: вирусная инфекция связана с сердечной недостаточностью — признаки
В то время как большинство людей выздоравливают от COVID-19 через несколько дней или недель, некоторые продолжают испытывать симптомы Covid еще долго после того, как у них больше нет положительного результата теста. Врач-терапев Ирина Андреева специально для МедикФорум рассказала о симптомах долгого ковида.
«Вероятность наличия долгосрочных симптомов, по-видимому, не связана с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19. Люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы».
К симптомам длительного ковида относятся:
• Усталость
• Одышка
• Боль в груди
• Туман в голове
• Бессонница
• Учащенное сердцебиение
• Головокружение
• Покалывание в суставах
• Боль в суставах
• Депрессия
• Беспокойство
• Звон в ушах
• Тошнота
• Диарея
• Высокая температура
• Потеря запаха или вкуса
• Сыпь
Помимо того, что симптомы меняются изо дня в день, исследования показывают, что вирус COVID-19 может иметь долгосрочные последствия.
"У тех, у кого был легкий случай Covid, риск сердечной недостаточности, сердечного приступа и инсульта увеличился более чем на 50 процентов. Данные также свидетельствуют о том, что из госпитализированных с COVID-19 менее трети полностью выздоровели через год", - добавила Андреева.
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