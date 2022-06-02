Долгий Ковид: вирусная инфекция связана с сердечной недостаточностью — признаки

«Вероятность наличия долгосрочных симптомов, по-видимому, не связана с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19. Люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы».

"У тех, у кого был легкий случай Covid, риск сердечной недостаточности, сердечного приступа и инсульта увеличился более чем на 50 процентов. Данные также свидетельствуют о том, что из госпитализированных с COVID-19 менее трети полностью выздоровели через год", - добавила Андреева.