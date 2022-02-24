Омикрон: 2 психологических признака заражения ковидом — симптомы могут сохраняться месяцами
Национальная служба здравоохранения по-прежнему перечисляет основные симптомы коронавируса, такие как высокая температура, новый непрерывный кашель и потеря или изменение вашего обоняния или вкуса. Тем не менее, вы можете также испытывать другие симптомы. NHS отмечает, что время, необходимое для выздоровления от COVID-19, у всех разное, но многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель.
В NHS говорят, что симптомов затяжного ковида может быть много, они могут меняться со временем.
В зависимости от того, как долго у вас сохраняются симптомы, это можно назвать одним из двух. Долгий ковид означает, что ваши симптомы продолжаются более четырех недель. Если ваши симптомы длятся дольше 12 недель, это будет называться постковидным синдромом.
Психологические и психиатрические симптомы "долгого ковида" включают симптомы депрессии и симптомы тревоги. Шансы на наличие долгосрочных симптомов, по-видимому, не связаны с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заразились COVID-19, поскольку «люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы».
Возможными признаками являются сильная усталость, одышка, боль или стеснение в груди, проблемы с памятью и концентрацией внимания и проблемы со сном.
NHS говорит, что другими признаками являются учащенное сердцебиение, головокружение, боль в суставах, депрессия и беспокойство, а также шум в ушах или боль в ушах.
Другие признаки могут включать плохое самочувствие, диарею, боли в животе, потерю аппетита, высокую температуру, кашель, головные боли, боль в горле, изменения обоняния или вкуса или сыпь.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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