Врач Андреева назвала 5 овощей, которые блокируют воспалительный процесс
Считается, что за этот эффект отвечает природное соединение под названием сульфорафан, содержащееся в этих овощах.
Артрит относится к разнообразному набору состояний, характеризующихся воспалением в суставах. Боль в суставах и скованность являются отличительными признаками артрита. К сожалению, от артрита нет лекарства, но вы можете облегчить симптомы и снизить риск развития артрита, ведя здоровый образ жизни. Имея это в виду, исследования убедительно доказывают необходимость включения крестоцветных овощей в свой рацион.
"Брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, бок-чой и цветная капуста являются одними из лучших примеров. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что природный компонент, содержащийся в этих крестоцветных овощах, называемый сульфорафаном, объясняет этот эффект", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Сульфорафан блокирует воспалительный процесс и может замедлять повреждение хряща при остеоартрите (ОА). Остеоартрит является наиболее распространенным типом артрита. Им страдают около трети людей в возрасте 45 лет и старше.
Сульфорафан замедляет разрушение хрящей в суставах, связанное с болезненным и часто изнурительным остеоартритом. У мышей, получавших диету, богатую соединением, было значительно меньше повреждений хрящей и остеоартрита, чем у тех, кто этого не делал.
"Есть некоторые свидетельства того, что диеты с высоким содержанием овощей семейства крестоцветных могут предотвратить развитие ревматоидного артрита".
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