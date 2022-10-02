Врач Андреева назвала 5 овощей, которые блокируют воспалительный процесс

"Брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, бок-чой и цветная капуста являются одними из лучших примеров. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что природный компонент, содержащийся в этих крестоцветных овощах, называемый сульфорафаном, объясняет этот эффект", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Есть некоторые свидетельства того, что диеты с высоким содержанием овощей семейства крестоцветных могут предотвратить развитие ревматоидного артрита".