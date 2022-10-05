Врач назвал признак глазной инфекции — хуже по утрам





«Корочки» на веках, когда вы просыпаетесь, — это симптомы, которых следует опасаться. Это может указывать на конъюнктивит — распространенную глазную инфекцию. Конъюнктивит вызывается воспалением тонкого слоя ткани, покрывающего поверхность глаза и внутреннюю часть века, и является одной из наиболее распространенных глазных инфекций», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Розовые, красные, налитые кровью или опухшие глаза

Ощущение жжения и зуда

Липкие или твердые ресницы, когда вы просыпаетесь

«Есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать дома, например, использовать смазывающие глазные капли, избегать ношения контактных линз до тех пор, пока состояние не улучшится, и осторожно протирать липкие ресницы ватой, смоченной в теплой воде».