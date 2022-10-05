Врач назвал признак глазной инфекции — хуже по утрам
«Липкие» или «затвердевшие» веки, когда вы просыпаетесь, могут быть признаком глазной инфекции.
Сохранение здоровья наших глаз важно для предотвращения потенциально длительных проблем, таких как потеря зрения. Хотя некоторые условия могут быть вне нашего контроля, существуют способы снизить риск их развития. Одним из способов сделать это является обнаружение предупреждающих знаков как можно скорее.
«Корочки» на веках, когда вы просыпаетесь, — это симптомы, которых следует опасаться. Это может указывать на конъюнктивит — распространенную глазную инфекцию. Конъюнктивит вызывается воспалением тонкого слоя ткани, покрывающего поверхность глаза и внутреннюю часть века, и является одной из наиболее распространенных глазных инфекций», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Симптомы включают:
- Розовые, красные, налитые кровью или опухшие глаза
- Ощущение жжения и зуда
- Липкие или твердые ресницы, когда вы просыпаетесь
«Есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать дома, например, использовать смазывающие глазные капли, избегать ношения контактных линз до тех пор, пока состояние не улучшится, и осторожно протирать липкие ресницы ватой, смоченной в теплой воде».
Также рекомендуется регулярно мыть руки и не тереть глаза, пользоваться общими полотенцами и макияжем, поскольку это может быть заразно.
Если у вас бактериальный конъюнктивит, вам пропишут антибиотики. Иногда это может быть вызвано некоторыми инфекциями, передающимися половым путем, такими как гонорея и хламидиоз. Но обычно конъюнктивит проходит сам по себе примерно через две недели.
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