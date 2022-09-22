Алкоголь вызывает разрушительную потерю зрения - врач





«Оптическая невропатия — это универсальный термин, который относится к повреждению зрительного нерва в вашем глазу. Состояние развивается в результате чрезмерного употребления алкоголя или курения. Хотя это и безболезненно, вы начинаете терять зрение, с трудом различаете цвета и постепенно теряете периферийное зрение. Со временем это становится все хуже, и долгосрочное регулярное употребление алкоголя является одной из основных причин. Считается, что этому также способствует дефицит питательных веществ, который возникает при употреблении алкоголя», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедиКфорум.

Другие способы воздействия алкоголя на зрение