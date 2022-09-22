Алкоголь вызывает разрушительную потерю зрения - врач
Чем больше его потребляют, тем больший вред человек наносит глазам.
Возраст вреден для глаз, но есть и другие факторы, которые могут ускорить потерю зрения. Долгосрочные последствия чрезмерного употребления алкоголя могут быть «разрушительными». Есть много способов, которыми алкоголь может испортить ваше зрение, но одним из самых серьезных является оптическая невропатия.
«Оптическая невропатия — это универсальный термин, который относится к повреждению зрительного нерва в вашем глазу. Состояние развивается в результате чрезмерного употребления алкоголя или курения. Хотя это и безболезненно, вы начинаете терять зрение, с трудом различаете цвета и постепенно теряете периферийное зрение. Со временем это становится все хуже, и долгосрочное регулярное употребление алкоголя является одной из основных причин. Считается, что этому также способствует дефицит питательных веществ, который возникает при употреблении алкоголя», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедиКфорум.
Другие способы воздействия алкоголя на зрение
Употребление алкоголя также может оказывать ряд краткосрочных эффектов на глаза. Обычно вы не просто испытываете нечеткое зрение после употребления алкоголя. Неумеренное употребление алкоголя может вызвать ряд проблем со здоровьем глаз, включая симптомы, связанные с сухостью глаз.
Сухость глаз возникает, когда ваши глаза не производят достаточно слез, чтобы оставаться влажными, или когда ваши слезы работают неправильно. Симптомы сухости глаз включают опухшие кровеносные сосуды в глазах, которые могут придать налитый кровью вид, зуд, раздражение и колебания зрения.
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