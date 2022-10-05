Неспособность стоять на одной ноге в определенном возрасте означает риск смерти

неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд в среднем и в более позднем возрасте связана с почти удвоением риска смерти от любой причины в течение следующих 10 лет.

«Последние результаты показывают, что 10-секундная стойка на одной ноге является потенциальным практическим инструментом, который можно использовать в повседневной клинической практике для выявления людей среднего и старшего возраста с высоким риском смерти. Неспособность стоять без опоры на одной ноге в течение 10 секунд среди участников была связана с повышенным риском смерти от любой причины на 84% в течение следующего десятилетия», - проинформировали авторы работы.