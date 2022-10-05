Неспособность стоять на одной ноге в определенном возрасте означает риск смерти
Врачи считают, что проверка баланса должна быть одним из стандартных тестов, позволяющих оценить состояние здоровья в средне и более позднем возрасте.
Международная группа исследователей, представляющих клинику лечебной физкультуры Clinimex в Рио-де-Жанейро и Бристольскую медицинскую школу, предлагает включить тест на равновесие в плановые медицинские осмотры пожилых людей. Согласно их данным,
неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд в среднем и в более позднем возрасте связана с почти удвоением риска смерти от любой причины в течение следующих 10 лет.
В исследовании приняли участие 1702 человека возрастом от 51 до 75 лет на момент их первого осмотра, который состоялся в 2009 году. В рамках проверки участников тогда просили стоять на одной ноге – нужно было простоять так в течение 10 секунд без какой-либо поддержки, поставив переднюю часть свободной ноги на тыльную сторону противоположной голени, а руки держа руки по бокам и смотря прямо перед собой.
Примерно каждый пятый участник проекта не смог пройти тест на равновесие. Доля тех, кто не смог простоять на одной ноге в течение 10 секунд, составила: почти 5% среди 51-55-летних; 8% среди 56-60-летних; чуть менее 18% среди людей в возрасте от 61 до 65 лет; и чуть менее 37% среди 66-70-летних.
Последний медосмотр участников состоялся в 2020 году. Оказалось, что среди людей, не прошедших тест, была значительно выше доля смертей (17,5% против 4,5% из тех, кто смог простоять). Также ученые констатировали, что люди, не сумевшие пройти тест на баланс, имели в целом более слабое здоровье: они больше страдали ожирением, сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением и нездоровым профилем содержания жира в крови. У них также в три раза чаще встречался диабет 2 типа.
«Последние результаты показывают, что 10-секундная стойка на одной ноге является потенциальным практическим инструментом, который можно использовать в повседневной клинической практике для выявления людей среднего и старшего возраста с высоким риском смерти. Неспособность стоять без опоры на одной ноге в течение 10 секунд среди участников была связана с повышенным риском смерти от любой причины на 84% в течение следующего десятилетия», - проинформировали авторы работы.
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