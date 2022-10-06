40% женщин жалуются на расстройство желудка за месяц до сердечного приступа

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40% женщин жалуются на расстройство желудка за месяц до сердечного приступа


Исследования, подчеркивающие половые различия в симптомах сердечного приступа, широко оспариваются в последние годы, но сообщения об атипичных симптомах у женщин продолжаются.

Сердечный приступ, называемый с медицинской точки зрения инфарктом миокарда, возникает, когда кровоснабжение сердца внезапно прекращается из-за закупорки. У этого есть много известных причин, но основной причиной является накопление артериальных бляшек, которые могут возникать в разных артериях как у мужчин, так и у женщин. 

"Ранние исследования показывают, что это может вызвать тонкие различия в симптомах сердечных заболеваний у мужчин и женщин. Расстройство желудка, известное с медицинской точки зрения как диспепсия, затрагивает большинство людей в какой-то момент их жизни. Это редко является признаком чего-то серьезного, но есть доказательства, связывающие это состояние с началом сердечного приступа, поскольку оба состояния имеют схожие черты", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Исследователи обнаружили, что несварение желудка было обычным явлением у женщин в течение месяца, предшествующего сердечному приступу.

"Около 39 процентов когорты сообщили о расстройстве желудка перед сердечным приступом, но меньше женщин сообщили о расстройстве желудка во время самого события", - добавляет кардиолог.


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Цель исследования заключалась в том, чтобы точно описать симптомы ишемической болезни сердца у женщин, чтобы получить полную картину настораживающих признаков. В их более ранней работе было установлено, что от 85 до 90 процентов женщин идентифицировали ряд симптомов в период, предшествующий сердечному приступу.

В первую пятерку наиболее распространенных симптомов, о которых сообщали женщины за месяц до события, вошли:
  • Необычная усталость (71%)
  • Нарушение сна (48%)
  • Одышка (42%)
  • Расстройство желудка (39%)
  • Беспокойство (36%)
Во время сердечного приступа женщины сообщали о:
  • Одышка (58%)
  • Слабость (55%)
  • Необычная усталость (43%)
  • Холодный пот (39%)
  • Головокружение (39%)


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