40% женщин жалуются на расстройство желудка за месяц до сердечного приступа

"Ранние исследования показывают, что это может вызвать тонкие различия в симптомах сердечных заболеваний у мужчин и женщин. Расстройство желудка, известное с медицинской точки зрения как диспепсия, затрагивает большинство людей в какой-то момент их жизни. Это редко является признаком чего-то серьезного, но есть доказательства, связывающие это состояние с началом сердечного приступа, поскольку оба состояния имеют схожие черты", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Около 39 процентов когорты сообщили о расстройстве желудка перед сердечным приступом, но меньше женщин сообщили о расстройстве желудка во время самого события", - добавляет кардиолог.

Необычная усталость (71%)

Нарушение сна (48%)

Одышка (42%)

Расстройство желудка (39%)

Беспокойство (36%)

Одышка (58%)

Слабость (55%)

Необычная усталость (43%)

Холодный пот (39%)

Головокружение (39%)