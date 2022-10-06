Галитоз может быть признаком той или иной патологии: врач Малиновская

«Галитоз может быть признаком той или иной патологии. Для того чтобы устранить запах, необходимо понять, что именно вызвало его появление», - поделилась мнением специалист.

«Некоторые люди с диабетом второго типа также сталкиваются с появлением неприятного запаха изо рта», - добавила медик.