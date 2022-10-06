Галитоз может быть признаком той или иной патологии: врач Малиновская
Возникновение галитоза или плохого запаха изо рта может оказаться внешним признаком внутренней патологии – например, заболевания, затронувшего пищеварительный тракт, сообщила медик Ольга Малиновская.
Врач Малиновская заметила в интервью «Мосленте», что нередко, узнав о существовании проблемы плохого запаха изо рта, люди принимают «косметические» меры, которые дают лишь временный эффект. Ошибка такого подхода в том, что не устанавливается истинная причина галитоза, которая может лежать отнюдь не на поверхности.
«Галитоз может быть признаком той или иной патологии. Для того чтобы устранить запах, необходимо понять, что именно вызвало его появление», - поделилась мнением специалист.
Малиновская уточнила, что появлению отталкивающего запаха нередко содействуют пробки в миндалинах, которые бывают незаметными при поверхностном осмотре и обнаруживаются только врачами.
Еще одна возможная причина галитоза – поражения пищеварительных органов: например, гастрит или язвенная болезнь.
«Некоторые люди с диабетом второго типа также сталкиваются с появлением неприятного запаха изо рта», - добавила медик.
По словам Малиновской, жертвы галитоза часто не осознают, что их запах изо рта является неприятным. Чтобы проверить свежеть дыхания, врач посоветовала прибегнуть к простому домашнему методу: нужно лизнуть ложку и после высыхания понюхать. Если запах скверный, следует проверить, насколько хорошо вычищены зубы и межзубные пространства. Если запах остается плохим и после этого, необходимо обратиться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы с кожей могут оказаться ранними признаками диабета 2 типа.
Ольга Малиновская
Здоровье
врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента клинико-диагностических лабораторий KDL.
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