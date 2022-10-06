Прием корвалола и других сердечных капель при стрессе опасен: врач Ромасов
Россияне охотно используют сердечные средства как успокоительное, принимают для снятия стресса корвалол и другие сердечные капли – врач Иван Ромасов заявил в интервью об опасности такой привычки.
Врач Ромасов констатировал что при бесконтрольном употреблении сердечных капель возможны побочные эффекты, включая очень опасные для организма.
«Так называемые сердечные капли, к которым, в частности, относятся корвалол, валокордин, валосердин, очень опасны, потому снимать при их помощи стресс ни в коем случае нельзя», - приводит слова медика «Лента.ру».
Ромасов объяснил, что в составе сердечных капель входит такое вещество как фенобарбитал. При его действии возможны мощные седативные, транквилизирующие эффекты, вдобавок к нему формируется привыкание. При некоторых хронических нарушениях их прием категорически противопоказан.
«Корвалол, валокордин и им подобные препараты запрещено ввозить во многие страны, включая США, ОАЭ и Таиланд».
Медик перечислил нежелательные эффекты , которые могут возникать у людей, принимающих сердечные капли при стрессе.
- Повышенная сонливость.
- Головная боль.
- Головокружение.
- Тошнота.
- Угнетение центральной нервной системы.
- Слабое дыхание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание век может быть признаком серьезных заболеваний.
Иван Ромасов
Здоровье
врач-терапевт ИНВИТРО
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