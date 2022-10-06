Прием корвалола и других сердечных капель при стрессе опасен: врач Ромасов

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лекарственные капли

Россияне охотно используют сердечные средства как успокоительное, принимают для снятия стресса корвалол и другие сердечные капли – врач Иван Ромасов заявил в интервью об опасности такой привычки.

Врач Ромасов констатировал что при бесконтрольном употреблении сердечных капель возможны побочные эффекты, включая очень опасные для организма.

«Так называемые сердечные капли, к которым, в частности, относятся корвалол, валокордин, валосердин, очень опасны, потому снимать при их помощи стресс ни в коем случае нельзя», - приводит слова медика «Лента.ру».

Ромасов объяснил, что в составе сердечных капель входит такое вещество как фенобарбитал. При его действии возможны мощные седативные, транквилизирующие эффекты, вдобавок к нему формируется привыкание. При некоторых хронических нарушениях их прием категорически противопоказан.

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«Корвалол, валокордин и им подобные препараты запрещено ввозить во многие страны, включая США, ОАЭ и Таиланд».

Медик перечислил нежелательные эффекты , которые могут возникать у людей, принимающих сердечные капли при стрессе.
  • Повышенная сонливость.
  • Головная боль.
  • Головокружение.
  • Тошнота.
  • Угнетение центральной нервной системы.
  • Слабое дыхание.
Ромасов подчеркнул, что данные средства лишь снимают симптоматику, но не лечат сердечные патологии. Если у человека возникает опасное кардиологическое нарушение, но он привык снимать дискомфорт каплями, это может помешать своевременно выявить проблему. Подобное промедление в обстоятельствах сердечного пристука может иметь фатальные последствия.

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Иван Ромасов
Иван Ромасов
Здоровье
врач-терапевт ИНВИТРО
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