Прием корвалола и других сердечных капель при стрессе опасен: врач Ромасов

«Так называемые сердечные капли, к которым, в частности, относятся корвалол, валокордин, валосердин, очень опасны, потому снимать при их помощи стресс ни в коем случае нельзя», - приводит слова медика «Лента.ру».

«Корвалол, валокордин и им подобные препараты запрещено ввозить во многие страны, включая США, ОАЭ и Таиланд».

Повышенная сонливость.

Головная боль.

Головокружение.

Тошнота.

Угнетение центральной нервной системы.

Слабое дыхание.